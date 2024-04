La Soluzione ♚ Titolo dato a capi indigeni dell America centrale

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Titolo dato a capi indigeni dell America centrale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CACICO

Curiosità su Titolo dato a capi indigeni dell america centrale: Attraverso lo spagnolo cacique) tradizionalmente indicava i capi di alcune comunità tribali in america del sud e nel messico; oggi si riferisce al capo del villaggio... Cacica (in polacco Kaczyka) è un comune della Romania di 4.342 abitanti, ubicato nel distretto di Suceava, nella regione storica della Bucovina. Il comune è formato dall'unione di 5 villaggi: Cacica, Maidan, Pârtetii de Sus, Runcu, Soloneu Nou. Cacica si sviluppò soprattutto alla fine del XVIII secolo attorno alla miniera di sale, scoperta nel 1780 ed avviata alla produzione nel 1791, richiamando molti minatori e tecnici di diverse province dell'Impero asburgico, molti dei quali di Religione cattolica. Non essendovi a Cacica un luogo di culto cattolico, venne realizzata una chiesa all'interno della miniera e dedicata a Santa Barbara, ...

