La Soluzione ♚ La magia nera praticata dagli indigeni delle Antille

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La magia nera praticata dagli indigeni delle Antille. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VUDÙ - VOODOO

Curiosità su La magia nera praticata dagli indigeni delle antille: Spagna non soltanto la schiavitù degli spagnoli sugli indigeni, ma anche quella praticata tra i nativi stessi. tuttavia nelle colonie delle indie occidentali... Il vudù è una religione africana e afroamericana dai caratteri sincretici. La parola deriva dal termine africano vodu, che in fon letteralmente significa "spirito", "divinità", o letteralmente "segno del profondo". Ci sono varie altre forme di traslitterazione e pronuncia, meno usate: vodou in creolo, vaudou in francese, vodun o vodoun in fon, vodu, vudu, vodon, vudun, voudon, voudun, voudou, voudoun e diffusamente voodoo secondo la grafia anglosassone. Esistono infine altri tre termini, ovvero sevi loa (o sevi lwa, o ancora sevi lua), luduismo e naniguismo. I fedeli vengono designati con il termine vudù, con la minuscola, e anche in ...

