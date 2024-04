La Soluzione ♚ Dato indietro

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Dato indietro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RESO

Curiosità su Dato indietro: Per gli anni a venire. le recensioni dell'epoca dichiararono: «torniamo indietro katie, tutto è perdonato», il variety: «è il film di katharine hepburn... Reso (in greco antico s Rhsos) è un personaggio della mitologia greca, signore di Tracia. Nella letteratura occidentale ha inizio con lui la serie dei giovani guerrieri destinati a venire uccisi nel sonno. La leggenda che lo riguarda si conclude con la sua singolarissima risurrezione.

Altre Definizioni con reso; dato; indietro;