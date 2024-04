La Soluzione ♚ L appellativo dato a Federico II di Svevia

La soluzione di 11 lettere per la definizione: L appellativo dato a Federico II di Svevia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STUPOR MUNDI

Curiosità su L appellativo dato a federico ii di svevia: di svevia che regnò negli anni 1105-1147, vedi federico ii di svevia (duca). federico ruggero di hohenstaufen (jesi, 26 dicembre 1194 – fiorentino di... Stupor mundi (meraviglia, splendore, stupore del mondo) è una locuzione in lingua latina.

