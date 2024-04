La Soluzione ♚ Il titolo di un Lama La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il titolo di un Lama. DALAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Il titolo di un lama: Fonetica italianizzata: "talee lama"; trascrizione semplificata thl: "talé lama"; intende: "maestro oceanico") è il titolo onorifico con cui si indica quel... L'espressione Dalai Lama (grafia tibetana: , traslitterazione Wylie: tala'i bla-ma; IPA: [tál láma]; trascrizione fonetica italianizzata: "talee lama"; trascrizione semplificata THL: "talé lama"; intende: "maestro oceanico") è il titolo onorifico con cui si indica quel rinomato bla ma appartenente al lignaggio (, sku phreng) degli sprul sku (, THL: trülku, "lama incarnati") e guida spirituale della tradizione buddhista tibetana del dge lugs (, THL: geluk). In qualche letteratura si è preferito tradurre tale espressione, ma in modo del tutto improprio, come «oceano di saggezza». I "Dalai Lama" sono ... Altre Definizioni con dalai; titolo; lama; Il titolo d un autorevole Lama; Lama leader spirituale; Il titolo di Roger Moore; Mammifero andino simile al lama;

