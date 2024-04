La Soluzione ♚ Quella finanziaria la determina il governo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Quella finanziaria la determina il governo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANOVRA

Curiosità su Quella finanziaria la determina il governo: Di nomina il nuovo governo si presenta alle camere per ottenerne la fiducia. la formalizzazione dell'apertura della crisi di governo determina l'arresto... Manovra aerea – concetto aeronautico la manovra finanziaria – in politica Manovra – concetto ferroviario Manovra – concetto nautico Manovre fisse e manovre correnti – cavi per sostenere e spostare parti di un'imbarcazione Manovra (guerra) – in ambito militare

