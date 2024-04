La Soluzione ♚ Quella indiana è per uno

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Quella indiana è per uno. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FILA

Curiosità su Quella indiana e per uno: Cercando altri significati, vedi indiana (disambigua). l'indiana (in lingua inglese ascolta, [ndi'æn]) (sigla = in) è uno stato federato degli stati uniti... La Fila Inc. è un'azienda italiana dedicata alla produzione e commercializzazione di calzature, abbigliamento sportivo, ordinario e intimo. È stata fondata nel 1911 a Coggiola, in Provincia di Biella, Piemonte. Si è imposta sul mercato globale affiancando il proprio marchio a campioni e progetti sportivi. Dal 2007 è posseduta dal gruppo Fila Korea, con sede a Seul, operante in tutto il mondo con uffici in 11 Paesi. Dal 2010 è quotata alla Borsa di Seul.

