La Soluzione ♚ Si esegue per posteggiare La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si esegue per posteggiare. MANOVRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si esegue per posteggiare: La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. La manovra prende il nome dal medico statunitense Henry Heimlich, che per primo la descrisse nel 1974. La manovra può e deve essere praticata anche da persone senza preparazione sanitaria, ma in tal caso è sempre raccomandabile anche chiamare senza esitazione i servizi di soccorso, possibilmente ripartendo i compiti tra più persone: mentre la persona più idonea praticherà subito la manovra di Heimlich, altri si occuperanno immediatamente della chiamata ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso per rimuovere un'ostruzione delle vie aeree, che costituisce un'efficace misura per risolvere in modo rapido molti casi di soffocamento. La manovra prende il nome dal medico statunitense Henry Heimlich, che per primo la descrisse nel 1974. La manovra può e deve essere praticata anche da persone senza preparazione sanitaria, ma in tal caso è sempre raccomandabile anche chiamare senza esitazione i servizi di soccorso, possibilmente ripartendo i compiti tra più persone: mentre la persona più idonea praticherà subito la manovra di Heimlich, altri si occuperanno immediatamente della chiamata ... manovra ( approfondimento) f sing (pl.: manovre) (militare) esercitazione o azione bellica pianificata che richiede movimento di truppe o di mezzi (diritto) (economia) (finanza) legge finanziaria il governo ha dato il via alla manovra Voce verbale manovra terza persona singolare dell'indicativo presente di manovrare seconda persona singolare dell'imperativo di manovrare sbrigati, manovra il muletto Sillabazione ma | nò | vra Pronuncia IPA: /ma'nvra/ Etimologia / Derivazione (sostantivo) dal francese manoeuvre , che risale al latino medievale manuopera

, che risale al latino medievale (voce verbale) vedi manovrare Sinonimi conduzione, evoluzione, guida, marcia, movimento, spostamento

( senso figurato ) azione, complotto, imbroglio, intrigo, macchinazione, maneggio, montatura, raggiro, traffico, stratagemma, tattica, mossa, intrallazzo

Altre Definizioni con manovra; esegue; posteggiare; I tranvieri a cui è proibito parlare; Non l esegue da tempo il barbuto; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno; Toccano a volte nel posteggiare; Si ingrana per posteggiare;

MANOVRA

