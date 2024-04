La Soluzione ♚ Si dà quella d ordine

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si dà quella d ordine. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PAROLA

Curiosità su Si da quella d ordine: ordine del pakistan di i classe (pakistan) cavaliere di gran croce dell'ordine di vasco núñez de balboa (panama) cavaliere di gran croce dell'ordine della... La parola (dal greco paaß parabolè, attraverso il latino parabola, poi alterato in paràula nel volgare) è l'espressione orale o scritta di un'informazione o di un concetto, ovvero la rappresentazione di un'idea svolta a mezzo e nel presupposto di un riferimento convenzionale. In morfologia la parola è definita come un elemento linguistico costituito da un morfema libero o da una sequenza di morfemi legati. In sintassi si fa riferimento alla parola come a un'entità della frase associata a una determinata parte del discorso. Elemento basilare della comunicazione verbale, la parola assume in questa il ruolo di unità minima di trasmissione ...

