I tranvieri a cui è proibito parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tranvieri a cui è proibito parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MANOVRATORI

Significato/Curiosita : I tranvieri a cui e proibito parlare

È ciò che accade il 22 luglio 1920, quando i nazionalisti, per protestare contro uno sciopero dei tranvieri, organizzano una grande manifestazione che... Ferroviaria italiana - direzione tecnica, istruzione per il servizio dei manovratori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, su epodweb.rfi.it,...