La Soluzione ♚ Privi di preoccupazioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Privi di preoccupazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERENI

Ada Sereni – organizzatrice dell'emigrazione di 25.000 ebrei europei in Palestina Angelo Claudio Sereni – Capitano del Genio Navale, Croce di guerra al V.M. Carlo Sereni – ingegnere militare italiano Clara Sereni – scrittrice, giornalista e traduttrice italiana, figlia di Emilio Emilio Sereni – scrittore, partigiano, politico e storico dell'agricoltura italiano, padre di Clara Enzo Sereni – attivista, partigiano, scrittore, sionista italiano Fabio Sereni – pediatra italiano Gerardo Sereni – religioso e teologo italiano Giambattista Sereni – avvocato, docente e politico italiano, presidente del Consiglio dei Deputati dello Stato

