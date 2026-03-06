Spogli privi di vestiti

SOLUZIONE: NUDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Spogli privi di vestiti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spogli privi di vestiti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Nudi? Quando una persona si trova senza indumenti, si trova in uno stato di totale esposizione del proprio corpo, spesso per motivi di privacy o necessità. Questo stato può essere naturale, come durante il sonno o momenti di relax, oppure imposto da circostanze particolari. La condizione di essere senza vestiti può suscitare sensazioni di vulnerabilità o di libertà, a seconda del contesto in cui si verifica. La presenza di un corpo nudo è parte dell’esperienza umana e naturale.

Se la definizione "Spogli privi di vestiti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spogli privi di vestiti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nudi:

N Napoli U Udine D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spogli privi di vestiti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

