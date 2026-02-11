Privi di vitalità

SOLUZIONE: ASFITTICI

Perché la soluzione è Asfittici? Gli asfittici sono persone che mancano di energia e vitalità a causa di problemi respiratori o di salute. La loro condizione li rende spesso affaticati e privi di forza, influenzando negativamente la qualità della vita. Questa condizione può derivare da malattie o difficoltà respiratorie croniche. La mancanza di vitalità si manifesta in un senso di debolezza generale e difficoltà nel compiere le normali attività quotidiane.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Privi di vitalità" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Privi di vitalità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La definizione "Privi di vitalità" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Privi di vitalità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Asfittici:

A Ancona S Savona F Firenze I Imola T Torino T Torino I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Privi di vitalità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

