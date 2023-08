Privi di salubrità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Privi di salubrità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MALSANI

Significato/Curiosita : Privi di salubrita

Molto angusti e privi di salubrità, vi fu la produzione in locali più ampi, illuminati, arieggiati e meticolosamente puliti, e all'uso di moderne attrezzature... Igieniche pessime, per portare avanti lavori massacranti, in fabbriche buie e malsane, sebbene nel 2002 la nike ha annunciato che i suoi stabilimenti sarebbero...