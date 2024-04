La Soluzione ♚ Parte immersa della nave

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Parte immersa della nave. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARENA

Curiosità su Parte immersa della nave: Rinforzo. è la parte della nave dotata di proprietà nautiche, distinto dalla linea di galleggiamento in: opera viva o carena, che è la parte immersa, a costante... La carena (dal latino carina), detta anche opera viva, è la parte dello scafo di un'imbarcazione o nave che può essere immersa. Esistono vari tipi di carena: tonda, tipo Hunt, a spigolo, ad ala di gabbiano, a catamarano, ad aliscafo. Tuttavia secondo il profilo che assume la sezione maestra della carena, distinguiamo il tipo dislocante, dislocante veloce, semiplanante e quello planante.

