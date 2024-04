La Soluzione ♚ Vi si aprono le falle La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vi si aprono le falle. CARENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi si aprono le falle: La carena (dal latino carina), detta anche opera viva, è la parte dello scafo di un'imbarcazione o nave che può essere immersa. Esistono vari tipi di carena: tonda, tipo Hunt, a spigolo, ad ala di gabbiano, a catamarano, ad aliscafo. Tuttavia secondo il profilo che assume la sezione maestra della carena, distinguiamo il tipo dislocante, dislocante veloce, semiplanante e quello planante. Sostantivo Significato e Curiosità su: La carena (dal latino carina), detta anche opera viva, è la parte dello scafo di un'imbarcazione o nave che può essere immersa. Esistono vari tipi di carena: tonda, tipo Hunt, a spigolo, ad ala di gabbiano, a catamarano, ad aliscafo. Tuttavia secondo il profilo che assume la sezione maestra della carena, distinguiamo il tipo dislocante, dislocante veloce, semiplanante e quello planante. carena ( approfondimento) f sing (pl.: carene) (marina) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) parte della barca o della nave che durante la navigazione sta sotto il livello dell'acqua stavamo affondando, la carena della barca aveva delle falle (per estensione) (letterario) nave (aeronautica) parte esterna del dirigibile (anatomia) parte che propende all'infuori o in cavità di organi carena nasale e carena uretrale (zoologia) (ornitologia) formazione ossea degli uccelli all'altezza del petto (zoologia) parte che propende all'infuori del bordo delle conchiglie (botanica) parte che propende all'infuori dei vegetali (architettura) soffitto a carena Sillabazione ca | rè | na Pronuncia IPA: /ka'rna/ Etimologia / Derivazione dal genovese carena a sua volta derivante dal latino carina Parole derivate carenaggio, carenare, carenato Altre Definizioni con carena; aprono; falle; La nave la tiene in acqua; Ballo di moda negli Anni 90; Si aprono nei pavimenti; La aprono i doganieri; Si aprono al termine delle votazioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Vi si aprono le falle

CARENA

C

A

R

E

N

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Vi si aprono le falle' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.