La Soluzione ♚ Parte del fucile

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Parte del fucile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANNA

Curiosità su Parte del fucile: Almeno 5 colpi di riserva. il fucile di precisione fa la sua prima comparsa nel xviii secolo in cui particolari modelli di fucili standard dell'esercito venivano...

