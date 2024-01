La Soluzione ♚ La nave la tiene in acqua

La nave la tiene in acqua: Bugs su come tiene pulita la nave. sam, capendo di essere stato ingannato, punta una pistola su bugs, che gli fa subito credere che la nave stia affondando... Curiosità su: Bugs su come tiene pulita la nave. sam, capendo di essere stato ingannato, punta una pistola su bugs, che gli fa subito credere che la nave stia affondando... La carena (dal latino carina), detta anche opera viva, è la parte dello scafo di un'imbarcazione o nave che può essere immersa. Esistono vari tipi di carena: tonda, tipo Hunt, a spigolo, ad ala di gabbiano, a catamarano, ad aliscafo. Tuttavia secondo il profilo che assume la sezione maestra della carena, distinguiamo il tipo dislocante, dislocante veloce, semiplanante e quello planante. Italiano Sostantivo carena ( approfondimento) f sing (pl.: carene) (marina) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) parte della barca o della nave che durante la navigazione sta sotto il livello dell'acqua stavamo affondando, la carena della barca aveva delle falle (per estensione) (letterario) nave (aeronautica) parte esterna del dirigibile (anatomia) parte che propende all'infuori o in cavità di organi carena nasale e carena uretrale (zoologia) (ornitologia) formazione ossea degli uccelli all'altezza del petto (zoologia) parte che propende all'infuori del bordo delle conchiglie (botanica) parte che propende all'infuori dei vegetali (architettura) soffitto a carena Sillabazione ca | rè | na Pronuncia IPA: /ka'rna/ Etimologia / Derivazione dal genovese carena a sua volta derivante dal latino carina Parole derivate carenaggio, carenare, carenato

