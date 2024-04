La Soluzione ♚ Occupa gran parte dell Italia settentrionale

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Occupa gran parte dell Italia settentrionale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIANURA PADANA

Curiosità su Occupa gran parte dell italia settentrionale: Xvii secolo a.c. in italia centro-meridionale la cultura appenninica entrò in contatto con la civiltà micenea; in italia settentrionale, invece, i terramare... La Pianura Padana, detta anche Padano-veneta, Pianura Padano-veneto-romagnola o Val Padana (valle che si riferisce al bacino idrografico del fiume Po, dalla Valle Po al suo delta), è una pianura alluvionale, una regione geografica, unitaria dal punto di vista morfologico e idrografico, situata in Europa meridionale che si estende lungo l'Italia settentrionale, compresa principalmente entro il bacino idrografico del fiume Po delimitato dalle Alpi e Prealpi italiane a nord e ovest, dall'Appennino settentrionale a sud e dall'Alto Adriatico a est, comprendendo parti delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia ...

Altre Definizioni con pianura padana; occupa; gran; parte; italia; settentrionale;