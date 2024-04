La Soluzione ♚ Calò in Italia alla testa degli Unni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Calò in Italia alla testa degli Unni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ATTILA

Curiosità su Calo in italia alla testa degli unni: Dagli unni di re uldino. 401 a gennaio arcadio riceve a costantinopoli la testa di gainas, inviata da uldino, re degli unni, che chiede di entrare in alleanza... Attila (395 circa – 16 marzo 453) è stato un condottiero e sovrano unno dal 434 fino alla sua morte. Viene considerato come uno dei sovrani più potenti del mondo e della storia tardo antica. Dall'Europa governò un vastissimo dominio che si estendeva dall'Europa centrale al Mar Caspio, e dal Danubio al Mar Baltico, unificando - per la prima e unica volta nella storia - la maggior parte dei popoli barbarici dell'Eurasia settentrionale (dai Germani orientali agli Slavi agli Ugro-finni). Durante il suo regno divenne il più irriducibile nemico dell'Impero romano (sia per la Pars Occidentalis che per la Pars Orientalis): invase due volte i ...

