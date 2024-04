La Soluzione ♚ Una parte della spiga

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Una parte della spiga. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARISTA

Curiosità su Una parte della spiga: Via della spiga è una via del centro di milano che collega corso venezia e via manzoni. considerata uno dei lati del quadrilatero della moda è una delle... Il termine àrista identifica la schiena del maiale macellato, fino al lombo compreso. Più comunemente ci si riferisce, per estensione, alla pietanza costituita da tale porzione di carne cucinata arrosto. L'arista è molto comune nella cucina toscana, cotta allo spiedo o in forno e aromatizzata con aglio, pepe e rosmarino.

