La Soluzione ♚ Lo occupa il purosangue

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Lo occupa il purosangue. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOX

Curiosità su Lo occupa il purosangue: Con il significato di "persona a cui manca sufficiente abilità in uno specifico campo o che è considerata per certi versi inferiore". i purosangue (pure-blood)...

