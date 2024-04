La Soluzione ♚ Sfocia presso Tortosa

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Sfocia presso Tortosa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EBRO

Curiosità su Sfocia presso tortosa: Media mensile (in m³/s) stazione idrometrica: tortosa (1912-1993) fonte: ebro basin - station: tortosa unh/grdc fiumi più lunghi d'europa altri progetti... L'Ebro (Ebre in catalano) è il più grande fiume spagnolo ed il secondo della penisola iberica (dopo il Tago). La sua lunghezza, misurata dalla sorgente del fiume Hijar, sulla Peña Labra (Cordigliera Cantabrica), è di 930 km ed il suo bacino ha 83.093 km² di superficie. Tradizionalmente, tuttavia, la sorgente si fissa a circa 1.000 s.l.m. in località Fontibre, presso Reinosa, dove una modesta risorgiva (circa 1 m³/s) con un cippo segnala la sorgente: da qui alla foce la lunghezza è di 910 km. Sfocia in un ampio delta nel Mar Mediterraneo, una trentina di chilometri a sud-est della città di Tortosa, in provincia di Tarragona.

