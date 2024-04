La Soluzione ♚ Piccole imbarcazioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Piccole imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANOTTI

Curiosità su Piccole imbarcazioni: Rimanda qui. se stai cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione ausiliaria, costruita generalmente... Luigi Canotto (Rossano, 19 maggio 1994) è un calciatore italiano, ala o attaccante del Cosenza, in prestito dal Frosinone.

Altre Definizioni con canotti; piccole; imbarcazioni;