La Soluzione ♚ Leggere imbarcazioni

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Leggere imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANOE

Curiosità su Leggere imbarcazioni: Suggerimenti del progetto di riferimento. luna rossa è il nome di una serie di imbarcazioni a vela specifiche per le competizioni, schierate dal sindacato italiano... Con il termine canoa vengono raggruppati vari tipi di imbarcazioni che hanno in comune il fatto di essere spinte e manovrate con pagaie e adoperate da diverse popolazioni mondiali: la canoa ed il kayak. Per estensione, lo stesso termine raggruppa gli sport praticati con tali imbarcazioni. Il sostantivo "canoismo" che descrive l'utilizzo della canoa come sport o diletto, è di uso limitato, e si è scelto il più corrente binomio canoa/kayak per intitolare una pagina dedicata agli sport acquatici in cui si adoperano canoe o kayak. Si distinguono due stili di voga: Il kayak prevede la posizione seduta ed una pagaia a doppia pala con cui ...

Altre Definizioni con canoe; leggere; imbarcazioni;