CANOE

Curiosità e Significato di Canoe

Perché la soluzione è Canoe? Le canoe sono imbarcazioni leggere e strette, ideali per navigare acque calme o in laghi. Simili alle piroghe, richiedono equilibrio e abilità per muoversi con pagaie. Utilizzate sia a scopo ricreativo che sportivo, rappresentano un modo sostenibile e avventuroso di esplorare la natura. La loro semplicità e versatilità le rendono amate da chi cerca contatto diretto con l’acqua.

Come si scrive la soluzione Canoe

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono simili alle piroghe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

E Empoli

