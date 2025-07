Si spingono con le pagaie nei cruciverba: la soluzione è Canoe

Home / Soluzioni Cruciverba / Si spingono con le pagaie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spingono con le pagaie' è 'Canoe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOE

Curiosità e Significato di Canoe

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Canoe, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Canoe? Il termine canoa si riferisce a un'imbarcazione leggera e stretta, spesso utilizzata per il diporto o le attività sportive sull'acqua. Si spinge con le pagaie, strumenti fondamentali per muoversi e controllare la direzione. La canoa rappresenta un modo semplice e divertente per esplorare i corsi d'acqua, regalando avventure a chi cerca contatto diretto con la natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si spingono con la pagaiaSi spingono per muovere la biciclettaSi spingono con le ditaSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canoe

La definizione "Si spingono con le pagaie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S A L R B E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BRESAOLA" BRESAOLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.