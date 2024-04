La Soluzione ♚ Gruppi di imbarcazioni da pesca

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Gruppi di imbarcazioni da pesca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FLOTTIGLIE

Curiosità su Gruppi di imbarcazioni da pesca: di pesca: piccola pesca strascico vongolara palangari circuizione polivalente ciascuna di queste sottocategorie comporta l'utilizzo di imbarcazioni e... Le Flottiglie MAS furono una serie di flottiglie della Regia Marina italiana, composte da Motoscafi armati siluranti. Fecero l'esordio in combattimento nella prima guerra mondiale, causando gravi perdite alla flotta austro-ungarica. Nella seconda guerra mondiale gli furono affiancati degli incursori. A queste unità poi nella RSI si unirono anche reparti di fanteria di marina. Flottiglie e squadriglie durante il secondo conflitto dipendevano dall'Ispettorato generale delle flottiglie MAS (Generalmas), con sede prima a Livorno e poi a Lerici.

