La Soluzione ♚ Gruppi promotori

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Gruppi promotori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COMITATI

Curiosità su Gruppi promotori: Come stampo per la trascrizione. i promotori più efficienti sono chiamati promotori forti, dove per forza di un promotore s'intende il numero di trascritti... Il Comitato Olimpico Internazionale, in francese Comité International Olympique (CIO), è un'organizzazione non governativa creata da Pierre de Coubertin nel 1894 per far rinascere i Giochi olimpici della Grecia antica attraverso un evento sportivo quadriennale dove gli atleti di tutti i paesi potessero competere fra loro. Dal 2013 è presieduto dal tedesco Thomas Bach. È il massimo organismo sportivo mondiale.

