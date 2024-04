La Soluzione ♚ Funge da ormeggio per le imbarcazioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Funge da ormeggio per le imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PONTILE

Curiosità su Funge da ormeggio per le imbarcazioni: Marino prodotto ed utilizzato per essere montato nello specchio di poppa delle imbarcazioni di medie e piccole dimensioni, da 2 a 12 metri di lunghezza circa... Il pontile è un particolare tipo di molo realizzato tramite palafitte oppure galleggiante, risultante in una piattaforma proiettata dalla terraferma all'interno di una massa d'acqua (bacino, lago, mare, fiume, etc), la cui principale funzione è quella di fungere da ormeggio alle imbarcazioni, per consentire la discesa sulla terraferma dei passeggeri e lo scarico delle merci. Spesso nel punto più estremo di un pontile sorge un fanale di segnalazione ai naviganti. La parte opposta è ancorata alla terraferma in vari modi. Un esempio di pontile è quello di Redondo Beach, cittadina californiana nella contea di Los Angeles.

