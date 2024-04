La Soluzione ♚ Un ormeggio al largo La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un ormeggio al largo. BOA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un ormeggio al largo: Luglio 2014. ^ genova, costa concordia nel porto, terminate operazioni di ormeggio, in corriere della sera, 27 luglio 2014. url consultato il 29 luglio 2014... Il Boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei Boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire. L'origine del nome lo si deve al termine latino bova (biscia d'acqua). Altre Definizioni con boa; ormeggio; largo; Struttura per l ormeggio dei natanti; L ormeggio delle navi; Isola al largo di Livorno; È al largo dell Argentario; I dubbiosi ne fanno sempre largo uso;

BOA

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Un ormeggio al largo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.