In un opera lirica funge da sceneggiatura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un opera lirica funge da sceneggiatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LIBRETTO

Significato/Curiosita : In un opera lirica funge da sceneggiatura

Rolandi, musica e musicisti in italia, livorno 1932; a. bonaventura, musicisti livornesi, 1930. ^ fulvio venturi, l’opera lirica a livorno, volume a cura... libretto (disambigua). il libretto è il testo verbale, quasi sempre steso in versi, utilizzato per la composizione di un lavoro musicale. il libretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In un opera lirica funge da sceneggiatura : opera; lirica; funge; sceneggiatura; È grasso in un opera buffa di Gaetano Donizetti; La soap opera con JR e Miss Ellie; opera zioni militari; La normale durata delle opera zioni di carico e scarico d una nave; opera zione volta a imprimere un contrassegno; Stupenda romanza lirica ; Il canto della lirica ; Mostra la stagione lirica ; Una compianta Renata della lirica ; La Cotrubas della lirica ; Composto che funge da ripieno di una vivanda; Fusto sotterraneo che funge da organo di riserva; Che funge da emblema; Il sacco che funge da lenzuolo; Costruzione aperta sui lati che funge da copertura; Tale è una sceneggiatura inedita; Una sceneggiatura riassunta in una serie di bozzetti;

Cerca altre Definizioni