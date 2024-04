La Soluzione ♚ Attracco vi ormeggiano le imbarcazioni

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Attracco vi ormeggiano le imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOLO

Curiosità su Attracco vi ormeggiano le imbarcazioni: Di attracco e lunga 200 metri. il molo pamphili è riservato alle sole imbarcazioni da diporto. nel molo neroniano, invece, vengono attraccate le imbarcazioni... Il molo è una costruzione situata su un oceano, mare, lago o fiume, che si protende dalla terraferma verso lo specchio acqueo, la cui funzione principale è quella di fungere da ormeggio alle imbarcazioni per consentire la discesa sulla terraferma dei passeggeri e/o lo scarico delle merci al riparo del moto ondoso. Può essere costruito con materiali diversi: i più frequenti sono pietre o cemento; in particolare, per i lati esposti al moto ondoso è molto frequente l'utilizzo di tetrapodi in cemento armato. I moli costruiti su palafitte o galleggianti si chiamano invece pontili. Spesso nel punto più estremo di un molo sorge un fanale di ...

Altre Definizioni con molo; attracco; ormeggiano; imbarcazioni;