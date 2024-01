La Soluzione ♚ Un attracco per battelli

La definizione e la soluzione di: Un attracco per battelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un attracco per battelli: Solo a piedi: dal basso, ossia dalle rive del lago, dove si trova un attracco per battelli, o dall'alto, ossia dal comune di seelisberg. il "praticello" ("praticello... Curiosità su: Solo a piedi: dal basso, ossia dalle rive del lago, dove si trova un attracco per battelli, o dall'alto, ossia dal comune di seelisberg. il "praticello" ("praticello... Intra è una frazione del comune di Verbania nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. È una delle anime della città, assieme a Pallanza e Suna. Comune autonomo fino al 1939, nel 1927 gli vennero aggregati i comuni di Arizzano Inferiore, Trobaso e Zoverallo, così come Unchio nel 1929. Infine con il regio decreto n. 702 del 4 aprile 1939 vennero uniti i due comuni di Intra e Pallanza sotto il nome di Verbania. Intra oggi è un'importante località del lago Maggiore. È importante anche per i trasporti in virtù dell'imbarcadero passeggeri e trasporto auto per Laveno, e come snodo degli autobus locali e comunali. Grazie alla sua posizione privilegiata il settore turistico è molto sviluppato. Italiano Sostantivo imbarcadero m sing (pl.: imbarcaderi) (marina) pontile per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri Sillabazione im | bar | ca | dè | ro Pronuncia IPA: /imbarka'dro/ Etimologia / Derivazione dallo spagnolo embarcadero Sinonimi pontile, molo, banchina

Altre risposte alla domanda Un attracco per battelli: imbarcadero; attracco; battelli;