L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli' è 'Moloc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MOLOC

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Moloc? MoLOC rappresentava una divinità fenicia alla quale si attribuiva il sacrificio di bambini, praticato come rito religioso. Questa figura religiosa era considerata un idolo importante per la cultura fenicia, coinvolta in cerimonie che prevedevano offerte umane per ottenere favori o protezione. La presenza di questa voce nel contesto delle credenze antiche evidenzia l'importanza di rituali sacri e delle divinità nella vita quotidiana dei Fenici. La memoria di tali pratiche rimane un aspetto significativo della storia religiosa antica.

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L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Moloc

In presenza della definizione "L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Moloc:

M Milano O Otranto L Livorno O Otranto C Como

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L idolo a cui i Fenici sacrificavano fanciulli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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