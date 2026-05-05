Fedele alle consuetudini e non amante delle novità
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Fedele alle consuetudini e non amante delle novità' è 'Abitudinario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ABITUDINARIO
Perché la soluzione è Abitudinario? La parola abituale si riferisce a ciò che si mantiene fedele alle consuetudini e alle pratiche consolidate nel tempo, senza cercare di innovare o cambiare le proprie abitudini. Chi si comporta in modo abituale tende a seguire schemi già noti, preferendo la stabilità e la sicurezza delle routine piuttosto che l’incertezza delle novità. Questa caratteristica spesso si manifesta in ambiti quotidiani, come il modo di vestirsi, di mangiare o di relazionarsi con gli altri.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Fedele alle consuetudini e non amante delle novità nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Abitudinario
Quando la definizione "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità" conferma che la soluzione 'Abitudinario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Abitudinario
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abitudinario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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