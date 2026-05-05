Fedele alle consuetudini e non amante delle novità

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Fedele alle consuetudini e non amante delle novità' è 'Abitudinario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABITUDINARIO

Perché la soluzione è Abitudinario? La parola abituale si riferisce a ciò che si mantiene fedele alle consuetudini e alle pratiche consolidate nel tempo, senza cercare di innovare o cambiare le proprie abitudini. Chi si comporta in modo abituale tende a seguire schemi già noti, preferendo la stabilità e la sicurezza delle routine piuttosto che l’incertezza delle novità. Questa caratteristica spesso si manifesta in ambiti quotidiani, come il modo di vestirsi, di mangiare o di relazionarsi con gli altri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Fedele alle consuetudini e non amante delle novità nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Abitudinario

Quando la definizione "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità" conferma che la soluzione 'Abitudinario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Abitudinario

A Ancona B Bologna I Imola T Torino U Udine D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fedele alle consuetudini e non amante delle novità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abitudinario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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