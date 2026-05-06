Un grosso rettile

Home / Soluzioni Cruciverba / Un grosso rettile

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un grosso rettile' è 'Caimano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAIMANO

Perché la soluzione è Caimano? Il caimano è un grosso rettile appartenente alla famiglia degli alligatori. Caratterizzato da un corpo massiccio e una pelle dura, vive principalmente in ambienti acquatici come fiumi, laghi e paludi. La sua presenza è spesso segnalata da suoni gutturali e grugniti che si possono udire nelle zone umide. Questo rettile predatore si adatta a diversi habitat, dimostrando una notevole capacità di sopravvivenza nelle aree in cui si trova.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grosso rettile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un grosso rettile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Caimano

La definizione "Un grosso rettile" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grosso rettile" conferma che la soluzione 'Caimano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Caimano

C Como A Ancona I Imola M Milano A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grosso rettile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Caimano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È simile al coccodrillo e all alligatoreSomiglia al coccodrilloCoccodrillo dell America centromeridionaleGrosso rettileGrosso rettile crestatoGrosso cetaceoIl felino più grossoIl favoloso rettile che uccideva con lo sguardo