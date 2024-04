La Soluzione ♚ Il prediletto della mamma

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il prediletto della mamma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COCCO

Curiosità su Il prediletto della mamma: Buongiorno, mamma! è una serie televisiva italiana diretta da giulio manfredonia e matteo mandelli nella prima stagione e da alexis sweet e laura chiossone... Il cocco o palma da cocco (Cocos nucifera L., 1753) è una pianta della famiglia delle Arecacee (sottofamiglia Arecoideae, tribù Cocoseae). È l'unica specie riconosciuta del genere Cocos. La specie è originaria dei paesi tropicali nel Sud-est asiatico, Oceania e Oceano Indiano come le Filippine, Melanesia e India.

Altre Definizioni con cocco; prediletto; mamma;