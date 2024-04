La Soluzione ♚ Prediletto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Prediletto. AMATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. prediletto: Cucina Amato's – catena di ristoranti statunitense Geografia Cipro Amato – antica città di Cipro, chiamata anche Amatunte Italia Amato – comune in provincia di Catanzaro

– comune in provincia di Catanzaro Amato – frazione di Taurianova in provincia di Reggio Calabria

– frazione di Taurianova in provincia di Reggio Calabria Amato – fiume della Calabria Persone Amato di Montecassino (XI secolo) – abate di Montecassino

(XI secolo) – abate di Montecassino Amato di Nusco (997 ca-1093) – cittadino e primo vescovo della diocesi di Nusco (AV)

(997 ca-1093) – cittadino e primo vescovo della diocesi di Nusco (AV) Gennaro D'Amato o D'Amato (1857-1947) – pittore ed illustratore italiano

o (1857-1947) – pittore ed illustratore italiano Giuliano Amato – (n. 1938) - politico e giurista italiano

– (n. 1938) - politico e giurista italiano Lusitano Amato (1511-1568) – medico portoghese

(1511-1568) – medico portoghese Vincenzo Amato (1629-1670) – musicista italiano

(1629-1670) – musicista italiano Vittorio Amato (n. 1916) – statistico italiano Onomastica Amato – nome proprio italiano

– nome proprio italiano Amato – cognome italiano Pagine correlate Amata

