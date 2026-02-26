L allievo prediletto

SOLUZIONE: DISCEPOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L allievo prediletto" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L allievo prediletto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Discepolo? Un discepolo è colui che segue con entusiasmo e dedizione il maestro, desideroso di apprendere e migliorarsi continuamente. Spesso si distingue tra gli altri studenti per il suo impegno e la capacità di mettere in pratica le nozioni acquisite. La sua passione per la conoscenza lo rende un esempio di dedizione e assiduità nello studio. In molte culture, il discepolo rappresenta il simbolo di rispetto e desiderio di crescita personale, mantenendo vivi i valori della disciplina e dell’umiltà.

Se la definizione "L allievo prediletto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L allievo prediletto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Discepolo:

D Domodossola I Imola S Savona C Como E Empoli P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L allievo prediletto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

