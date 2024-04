La Soluzione ♚ Il Papa nato Giovanni figlio di Lorenzo il Magnifico

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Il Papa nato Giovanni figlio di Lorenzo il Magnifico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEONE DECIMO

Curiosità su Il papa nato giovanni figlio di lorenzo il magnifico: (lorenzo de' medici, canzona di bacco, canti carnascialeschi) lorenzo di piero de' medici, modernamente noto come lorenzo il magnifico (firenze, 1º gennaio 1449... Miriam Leone (Catania, 14 aprile 1985) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2008. Divenuta popolare con la vittoria del noto concorso di bellezza, si è rapidamente affermata come conduttrice televisiva, intraprendendo poi la carriera di attrice. Per il suo lavoro in campo interpretativo ha ottenuto due Nastri d'argento, un Ciak d'Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

