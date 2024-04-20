Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI' è 'Celestino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CELESTINO

Perché la soluzione è Celestino? Celestino è stato un papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI, lasciando il suo incarico per motivi personali o politici. La sua scelta di rinunciare al pontificato rappresentò un episodio raro nella storia della Chiesa, evidenziando la possibilità di abbandonare il ruolo di guida spirituale. La sua decisione ha suscitato discussioni e riflessioni sul potere e sulla responsabilità dei papi nel corso dei secoli. La sua vicenda rimane un esempio di cambiamento e di volontà di rinuncia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Celestino

Per risolvere la definizione "Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI" conferma che la soluzione 'Celestino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Celestino

C Como E Empoli L Livorno E Empoli S Savona T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Papa che abdicò secoli prima di Benedetto XVI" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Celestino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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