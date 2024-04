La Soluzione ♚ Mitico figlio di Ino ed Atamante

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Mitico figlio di Ino ed Atamante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MELICERTE

Curiosità su Mitico figlio di ino ed atamante: di atamante e divenne madre di learco e melicerte. il marito atamante aveva avuto dalla prima moglie (nefele) altri due figli, frisso ed elle che ino... Melicerte (in greco antico: et, Melikèrtes) o Palemone (in greco antico: aaµ, Palàimon) è una figura della mitologia greca, figlio di Atamante, re di Beozia e di Ino. Fu fratello di Learco.

Altre Definizioni con melicerte; mitico; figlio; atamante;