La Soluzione ♚ Lo porta ogni papa

La soluzione di 16 lettere per la definizione: Lo porta ogni papa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANELLO PISCATORIO

Curiosità su Lo porta ogni papa: Della porta santa l'8 dicembre 2015 presieduta da papa francesco, ha partecipato anche il papa emerito benedetto xvi, che ha attraversato la porta dopo... L'anello del pescatore, chiamato anche anello piscatorio (in latino Annulus piscatorius) o anello papale, è una delle insegne del papa, che egli riceve durante la messa di inizio del suo pontificato e che indossa all'anulare della mano destra. L'anello, appositamente creato per ciascun nuovo pontefice, è detto del pescatore perché, dal XIV secolo, invece dell'immagine degli evangelisti, reca sulla sommità la figura di san Pietro mentre getta le reti dalla sua barca; solitamente, il nome del papa è inciso lungo il bordo di tale immagine. Non tutti gli anelli piscatori, però, raffigurano l'immagine dell'apostolo Pietro intento a gettare le ...

Altre Definizioni con anello piscatorio; porta; ogni; papa;