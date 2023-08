Un precipitare di sassi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un precipitare di sassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRANA

Significato/Curiosita : Un precipitare di sassi

Sua crudeltà, facendo precipitare in mare alla sua presenza, le sue vittime, dopo averle a lungo martoriate con ogni maniera di tormenti. cadevano in... Con il termine frana si indica il movimento o la caduta di una massa di terreno o roccia sotto l'azione della forza di gravità. con lo stesso termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

