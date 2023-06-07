L ex sciatore Zurbriggen

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L ex sciatore Zurbriggen' è 'Pirmin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRMIN

Come completare la definizione Definizione: L ex sciatore Zurbriggen

L ex sciatore Zurbriggen Risposta: PIRMIN

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: P_____

P_____ Inizia con: P

P Finisce con: N

Perché la soluzione è Pirmin? Pirmin Zurbriggen, ex sciatore svizzero, è riconosciuto per le sue straordinarie capacità sulle piste alpine. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi e record, rendendolo una figura iconica nel mondo dello sci. La sua abilità tecnica e determinazione hanno contribuito a consolidare il suo nome tra i grandi dello sport. La sua presenza ha ispirato molte generazioni di appassionati e atleti. La sua storia rimane un esempio di dedizione e passione per lo sci.

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L ex sciatore Zurbriggen: soluzione cruciverba da 6 lettere

Se la definizione "L ex sciatore Zurbriggen" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pirmin'.

Schemi utili per Pirmin

Schema parole: 6

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con N

Schema iniziale: P_____

Schema finale: __RMIN

Le 6 lettere della soluzione Pirmin

P Padova I Imola R Roma M Milano I Imola N Napoli

La soluzione 'Pirmin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ex sciatore Zurbriggen". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.