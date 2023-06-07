L ex sciatore Zurbriggen
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L ex sciatore Zurbriggen' è 'Pirmin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PIRMIN
Come completare la definizione
- Definizione: L ex sciatore Zurbriggen
- Risposta: PIRMIN
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: P_____
- Inizia con: P
- Finisce con: N
Perché la soluzione è Pirmin? Pirmin Zurbriggen, ex sciatore svizzero, è riconosciuto per le sue straordinarie capacità sulle piste alpine. La sua carriera si è contraddistinta per numerosi successi e record, rendendolo una figura iconica nel mondo dello sci. La sua abilità tecnica e determinazione hanno contribuito a consolidare il suo nome tra i grandi dello sport. La sua presenza ha ispirato molte generazioni di appassionati e atleti. La sua storia rimane un esempio di dedizione e passione per lo sci.
L ex sciatore Zurbriggen: soluzione cruciverba da 6 lettere
Se la definizione "L ex sciatore Zurbriggen" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pirmin'.
Schemi utili per Pirmin
- Schema parole: 6
- La soluzione inizia con P
- La soluzione finisce con N
- Schema iniziale: P_____
- Schema finale: __RMIN
Le 6 lettere della soluzione Pirmin
La soluzione 'Pirmin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L ex sciatore Zurbriggen". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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