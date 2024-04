La Soluzione ♚ Un errore religioso

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un errore religioso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERESIA

Curiosità su Un errore religioso: Commons wikiquote contiene citazioni di o su errore wikimedia commons contiene immagini o altri file su errore errore, in dizionario di filosofia, istituto dell'enciclopedia... L'eresia è una dottrina considerata come deviante dall'ortodossia religiosa alla cui tradizione si collega, come storicamente quella cattolica. Il termine viene utilizzato anche fuori dall'ambito religioso, in senso figurato, per indicare un'opinione o una dottrina filosofica, politica, scientifica o persino artistica in disaccordo con quelle generalmente accettate come autorevoli.

