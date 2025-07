Errore religioso nei cruciverba: la soluzione è Eresia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Errore religioso' è 'Eresia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERESIA

Curiosità e Significato di Eresia

Perché la soluzione è Eresia? L'eresia è un termine che indica una credenza o dottrina che si discosta dalle idee ufficiali di una religione, spesso considerate eretiche. Nel passato, era vista come un atto di sfida alle autorità spirituali, portando a sanzioni o persecuzioni. Oggi, il termine viene usato anche in senso più ampio per descrivere opinioni o comportamenti considerati devianti rispetto a un sistema di valori consolidato.

Come si scrive la soluzione Eresia

Hai davanti la definizione "Errore religioso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

R Roma

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

