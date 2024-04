La Soluzione ♚ Luoghi ronzanti La definizione e la soluzione di 6 lettere: Luoghi ronzanti. MOSCAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Luoghi ronzanti: Vibrazioni negli oggetti metallici attigui, che si aggiungono al rumore ronzante, e che consumano una piccola quantità di energia. perdite di dispersione... Mosca (AFI: /'moska/; in russo ´, Moskva, pronuncia russa [msk'va], ) è la capitale, la città più popolosa nonché il principale centro politico, economico e finanziario della Federazione Russa. Fu fondata nell'anno 1147 da Jurij Dolgorukij sulle sponde del fiume Moscova. Il suo perimetro si estese gradualmente fino a includere nel XX secolo i sobborghi limitrofi di Babuškin, Kuncevo, Ljublino, Perovo, Tušino (dal 1960) e di Solncevo (dal 1986), raggiungendo un'area totale di 2561,50 km². La città è stata capitale del Granducato di Mosca, del regno degli zar di Moscovia, dell'Impero russo (fino al 1713 e poi dal 1728 al 1732) e ... Altre Definizioni con moscai; luoghi; ronzanti; Luoghi di clausura volontaria; È lasciata da credenti in luoghi sacri offerta; Nidi ronzanti; Cassette ronzanti;

La risposta a Luoghi ronzanti

MOSCAI

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Luoghi ronzanti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.