La Soluzione ♚ Studiò l incapacità di distinguere i colori La definizione e la soluzione di 6 lettere: Studiò l incapacità di distinguere i colori. DALTON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Studio l incapacita di distinguere i colori: Timothy Dalton (IPA: ['dltn]), nato Timothy Leonard Dalton Leggett (Colwyn Bay, 21 marzo 1946) è un attore britannico. È stato il quarto interprete cinematografico del noto personaggio di James Bond, nei film 007 - Zona pericolo (1987) e 007 - Vendetta privata (1989). Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: Timothy Dalton (IPA: ['dltn]), nato Timothy Leonard Dalton Leggett (Colwyn Bay, 21 marzo 1946) è un attore britannico. È stato il quarto interprete cinematografico del noto personaggio di James Bond, nei film 007 - Zona pericolo (1987) e 007 - Vendetta privata (1989). dalton (fisica) (chimica) dalton Sostantivo dalton ( approfondimento) f (fisica) (chimica) unità di misura della massa atomica nella scala chimica, pari a un sedicesimo della massa di un atomo di ossigeno Sillabazione lemma non sillababile Etimologia / Derivazione da John Dalton Altre Definizioni con dalton; studiò; incapacità; distinguere; colori; Il fisico che studiò l incapacità di distinguere i colori; L incapacita di distinguere i colori; Li studiò Pasteur; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Studiò l incapacità di distinguere i colori

DALTON

D

A

L

T

O

N

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Studiò l incapacità di distinguere i colori' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.